Sam bronił się w sporze z Nintendo. Teraz musi zapłacić 2,15 mln dol kary

Matthew Storman - właściciel strony RomUniverse z ROM-ami do starych gier - sam bronił się w sporze sądowym przeciwko Nintendo. Nie wyszło mu to na dobre, bo teraz musi zapłacić 2,15 mln dolarów odszkodowania.

W 2019 roku Nintendo pozwało Matthew Stormana - właściciela strony RomUniverse - o naruszenie praw autorskich i znaków towarowych. Wszystko sprowadzało się do wspomnianej strony internetowej, która - w ramach miesięcznego abonamentu - pozwalała na szybsze i nieograniczone pobieranie ROM-ów starszych gier, w tym wielu należących do japońskiej marki. Cały problem polega na tym, że mężczyzna postanowił bronić się na własną rękę i nie wyszło mu to na dobre.

Matthew Storman przekonywał, że był jedynie dostawcą usługi dla użytkowników udostępniających pliki gier i strona sama w sobie nie oferowała pirackich ROM-ów. Poza tym twierdził, że sam nigdy nie przesyłał żadnych nielegalnych plików na serwery, co było zresztą sprzeczne z jego wcześniejszym oświadczeniem po przysięgą, gdzie otwarcie się do tego przyznał. Nic dziwnego, że takie tłumaczenie nie przekonało sądu, który ogłosił wyrok na korzyść Nintendo.

Sąd uznał, że Storman jest winny naruszenia wielu praw autorskich i znaków towarowych Nintendo. Jednocześnie uznano, że kwota 15 mln dolarów, której domagał się japoński gigant, jest zbyt wysoka. Na tym jednak kończą się dobre informacje dla właściciela zamkniętej już strony RomUniverse. Sąd zarządził na rzecz Nintendo odszkodowanie w wysokości 2,15 mln dolarów, co dla niepracującego mężczyzny z pewnością jest kwotą nieosiągalną. Prawdopodobnie pomysł bronienia się na własną rękę nie był najlepszym w jego życiu. Powiedziałbym nawet, że to drugi z jego najgorszych pomysłów, zaraz po stworzeniu strony RomUniverse.

Źródło zdjęć: Nintendo

Źródło tekstu: TechSpot