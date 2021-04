Remake Star Wars: Knight of the Old Republic ma być grą z gatunku Action RPG

Remake Star Wars: Knight of the Old Republic jest niemal już pewny, ale prawdopodobnie przejdzie spore zmiany. Gra ma należeć do gatunku Action RPG, co implikuje zupełnie innym system walki.

Star Wars: Knight of the Old Republic to do tej pory nie tylko jedna z najlepszych gier w świecie Gwiezdnych Wojen, ale też jedna z najlepszych produkcji z gatunku RPG. Sam od dawien dawna liczyłem na remake, który staje się coraz bardziej realną wizją. Plotki na jego temat krążą już od jakiegoś czasu, a w ostatnich tygodniach mocno się nasiliły. Za produkcję odpowiada podobno Aspyr Media, a sama gra ma należeć do gatunku Action RPG.

Remake KOTOR będzie grą Action RPG?

W porównaniu z oryginałem byłaby to spora zmiana. Star Wars: Knights of the Old Republic było grą z turowym systemem walki. Z perspektywy gracza mógł on nie do końca tak wyglądać, ale w praktyce poszczególne umiejętności i ciosy były wykonywane w określonej kolejności, a tle odbywało się klasyczne rzucanie kością w celu ustalenia szans. Action RPG oznacza bardziej zręcznościowe podejście do walki, być może nawet w stylu Star Wars Jedi: Fallen Order. To jednak tylko moje przypuszczenia, bo o ile plotkę na temat Action RPG podał MrMattyPlays, tak nie był w stanie przekazać żadnych szczegółów.

Moim zdaniem najważniejsze w remake'u Star Wars: Knights of the Old Republic będzie zachowanie oryginalnej historii, systemu rozwoju postaci, włącznie z tworzeniem własnego miecza świetlnego i niesamowitego klimatu. Mam też cichą nadzieję na lekkie rozbudowanie fabuły o jakieś nowe wątki czy zadania, ale to już moje własne, życzeniowe myślenie. Remake KOTOR nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany, ale - biorąc pod uwagę piętrzące się pogłoski - wkrótce powinno się to zmienić.

Zobacz: Cyberpunk 2077 jedną z najdroższych gier w historii. Zwrotów było niewiele

Zobacz: PlayStation Now otrzyma streaming w rozdzielczości 1080p

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: wccftech