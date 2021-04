Oskar dla filmu stworzonego na potrzeby... gry komputerowej

Oskara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego zdobył Anthony Hopkins za rolę w filmie "Ojciec". Ale to nie jedyne wyróżnienie, o którym warto wspomnieć. Prestiżową nagrodę otrzymał również film "Colette", który powstał na potrzeby... gry.

Za nami Oskarowa noc. Najważniejsze na świecie nagrody filmowe zdobyli między innymi Anthony Hopkins, przez co stał się najstarszym, wyróżnionym w ten sposób aktorem w historii, Chloe Zhao za film "Nomadland" czy też Frances McDormand, również za "Nomadland". Jednak z perspektywy graczy ciekawie prezentuje się jeszcze jedno wyróżnienie dla filmu "Colette". Ten otrzymał nagrodę w kategorii "najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny". Co ciekawe, powstał on na potrzeby gry.

Colette - najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

Film powstał na potrzeby gry VR o nazwie Medal of Honor: Above nad Beyond, która jest strzelanką z perspektywy pierwszej osoby. Za produkcję odpowiadały Oculus Studios oraz Respawn Entertainment. To drugie należy do Electronic Arts i ma na swoim koncie między innymi takie gry, jak: Apex Legends, Titanfall czy też Star Wars Jedi: Fallen Order. Reżyserem filmu "Colette" jest Anthony Giacchino.

Film opowiada o 90-letniej Colette Marin-Catherine, która w czasach II Wojny Światowej należała do francuskiego ruchu oporu. Po zakończeniu wojny przez 74 lata odmawiała wyjazdu do Niemiec, gdzie w obozie koncentracyjnym zginął między innymi jej brat. To zmieniło się za sprawą młodej studentki historii, która zabiera ją w miejsca, gdzie kobieta w młodości przeżyła swoje najgorsze chwile. Film dostępny jest między innymi jako dodatek we wspomnianej grze. Możecie go też obejrzeć na YouTubie:

Źródło tekstu: Engadget