Fortnite otrzymuje wideoczat w grze

Jedna z najpopularniejszych gier sieciowych świata otrzymała możliwość korzystania z wideokomunikatora. Wyjaśniamy, jak można go uruchomić i co daje.

Możliwość prowadzenia wideorozmów podczas rozgrywki jest możliwa dzięki aplikacji Houseparty - działa ona z PC, Playstation 4 oraz 5, jednak wymagana jest aplikacja mobilna na iOS lub Androida. Należy pobrać ją z tej strony i zainstalować, a następnie połączyć z kontem w Epic Games i gotowe. W nagrodę otrzyma się nie tylko możliwość prowadzenia wideorozmów, ale również zostanie odblokowany Rainbow Fog Wrap (na grafice poniżej). Po uruchomieniu gry należy ustawić smartfona tak, aby było widać użytkownika i gotowe.Uczestnicy rozmowy będą wyświetlani z boku ekranu - tak, jak pokazuje to pierwsza grafika.

Nie będzie to zwykła wideorozmowa, streamowana do gry - użytkownicy otrzymają klimatyczne, związane z Fortnite tła. Komunikator przeznaczony jest dla graczy od 13 roku życia, a rodzice mogą - dzięki narzędziom kontroli - wyłączyć możliwość korzystania z wideorozmowy. Do wspólnej zabawy można zaprosić wyłącznie znajomych. Każdą osobę biorącą udział w dyskusji można zablokować.

Źródło zdjęć: Fortnite

Źródło tekstu: Fortnite