Dying Light 2 z datą premiery - nowa gra Techlandu jeszcze w tym roku

Dying Light 2, nowa gra studia Techland ukaże się jeszcze w tym orku. Wydawca potwierdził datę premiery i zdradził mnóstwo szczegółów na temat rozgrywki.

Dying Light 2 to nowa gra wrocławskiego studia Techland. Przeniesie nas ona w niedaleką przyszłość, gdzie groźny wirus zmienił ludzi w krwiożercze potwory, a garstka ocalałych walczy o przetrwanie w postapokaliptycznym świecie. W trakcie rozgrywki wcielimy się w Aiden Caldwella, bohatera o tajemniczej przeszłości, który będzie musiał się zmierzyć nie tylko z hordą mutantów, ale i niedobitkami ludzkości, którzy podzielili się na rywalizujące ze sobą frakcje.

Podczas specjalnego streamu na platformie Twitch twórcy gry opowiedzieli nieco o tym, co czeka graczy w nadchodzącym tytule. Podobnie jak w poprzedniej części, zwiedzimy rozbudowany otwarty świat, w którym olbrzymią rolę odgrywa wertykalność oraz cykl dnia i nocy. Po zmroku na ulice wychodzą zmutowane potwory łudząco przypominające zombie (umówmy się - to są zombie, nawet jeśli twórcy temu zaprzeczają), a względne bezpieczeństwo zapewniają wyłącznie niewielkie osady budowane na dachach opuszczonych budynków. Do poruszania się po tym świecie wykorzystamy natomiast rozbudowany system parkouru, który miał zostać mocno rozwinięty od poprzedniej części - liczba dostępnych ruchów i animacji miała zostać podwojona względem pierwszego Dying Light.

Dying Light 2 - data premiery i przedsprzedaż

Kiedy będziemy mieli zagrać w Dying Light 2? Jeszcze w tym roku! Data premiery tytułu została wyznaczona na 7 grudnia 2021. Sama gra pojawi się natomiast na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S, a więc prawie wszystkie popularne platformy dostępne obecnie na rynku.

Aktualnie tytuł można kupić w przedsprzedaży. Dla osób, które się na to zdecydują, przewidziano unikatowy pakiet skórek "Reload". Oprócz wersji podstawowej gra będzie oferowana w wersji Deluxe, zawierającej dodatkową zawartość - w tym pierwsze DLC fabularne - oraz steelobook (w przypadku wydania fizycznego), a także w wersji Ultimate lub Kolekcjonerskiej (odpowiednio dla wydania cyfrowego lub fizycznego). Tutaj dostaniemy dwa DLC fabularne oraz - w przypadku zakupu fizycznego pudełka - imponującą statuetkę "Obrońca Miasta".

