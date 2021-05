Battlefield 6 (2021) - wyciekły screeny z nieopublikowanego trailera

Do sieci wyciekły zrzuty ekranów z nieopublikowanego jeszcze trailera gry Battlefield 6 (2021). Dają one minimalny wgląd w to, czego spodziewać się po produkcji.

Nie jest żadną tajemnicą, że zapewne jeszcze w tym roku DICE, Criterion i Electronic Arts zaprezentują kolejną odsłonę Battlefielda, która określana jest albo jako Battlefield 6, albo Battlefield 2021. Nie od dzisiaj też wiadomo, że fabularnie zostanie ona umiejscowiona w niedalekiej przyszłości, dzięki czemu zobaczymy futurystyczne bronie czy pojazdy. Twórcy obiecali też niespotykany poziom zniszczeć oraz ogromną skalę bitew. Chociaż nie zobaczyliśmy jeszcze oficjalnego trailer, to właśnie wyciekło sporo zrzutów ekranów, dzięki którym można dostrzec kilka ciekawych elementów.

Battlefield 6 (2021) - nowe zrzuty ekranu

Co prawda screeny nie są najwyższej jakości, ale widać na nich kilka charakterystycznych elementów, jak chociażby robota przypominającego Spota produkcji Boston Dynamics. Urządzenie często określane jest mianem mechanicznego psa i najwyraźniej twórcy gry widzą w nim w przyszłości zastosowanie militarne. Widać też silos rakietowy, który pojawiał się już we wcześniejszych materiałach. Co nam to mówi o samej grze lub fabule? Niestety, niewiele.

Na ten moment nie mamy nic nowego do ogłoszenia w temacie nadchodzącej gry Battlefield oraz jej trybach. Zamierzamy więcej o tym mówić w nadchodzących miesiącach, zaczynając od trailera, który pokażemy w przyszłym miesiącu. Miałem okazję zobaczyć go w zeszłym tygodniu i jest niesamowity. To, co zespół był w stanie zrobić w kontekście konsol nowej generacji, bitew na ogromną skalę, niesamowitych zniszczeń, jest bardzo innowacyjne i kreatywne dla przyszłości serii. Zakończyłbym stwierdzeniem, że jesteśmy naprawdę podekscytowani Battlefieldem, wszystko, co widziałem w grze, jest spektakularne. I myślę, że w tym roku będzie to niesamowite wznowienie tej serii i doprowadzi nas do niesamowitej przyszłości.

- powiedział CEO Electronic Arts, Andrew Wilson.

Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Wiemy, że pierwsze oficjalne informacje zostaną ujawnione w czerwcu. Być może wtedy Electronic Arts zdradzi, kiedy planuje wprowadzić Battlefield 6 (2021) na sklepowe półki. Niemal na pewno nastąpi to jeszcze w tym roku. Gra ukaże się na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

