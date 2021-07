Została zbanowana za dojenie krowy w grze New World. Przeprosiła

AnnieFuchsia - znana streamerka na Twitchu - dostała bardzo nietypowego bana w grze New World. Blokada została na nią nałożona za... dojenie krowy. Streamerka przeprosiła.

New World to nowa gra MMORPG produkcji Amazon Game Studios. Aktualnie wciąż trwają zamknięte beta-testy, które wykazały już kilka problemów z tytułem. Część osób obcowanie z grą przypłaciło spaloną karta graficzną. Z kolei znana streamerka na Twitchu - AnnieFuchsia - dostała bana. Gdyby oszukiwała, to nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego. Jednak tym razem ban został nałożony z powodu czynności, które zostały przewidziane przez twórców New World.

AnnieFuchsia dostała bana za dojenie wirtualnej krowy. New World nie jest typowy MMORPG i łączy w sobie również elementy survivalu. Między innymi dlatego pozwala na dojenie krów i pozyskiwanie w ten sposób mleka. AnnieFuchsia właśnie to robiła w trakcie streama, kiedy to nagle dostała permanentnego bana. Influencerka była w nie mniejszym szoku niż jej widzowie. Sprawa była o tyle śmieszniejsza, że komunikat o banie zawierał literówki. Streamerce pomógł Asmongold - najbardziej znany twórca z kategorii MMORPG. Skontaktował się on z deweloperami, którzy przyznali, że to błąd i zdjęli bana AnnieFuchsia. Pomimo tego, ta postanowiła przeprosić w bardzo zabawnym stylu.

Dotknęłam Bessie i bardzo za to przepraszam. Całkowicie (udderly - wymiona) zasłużyłam na tego bana. Nie chcę, żeby te przeprosiny brzmiały zbyt tandetnie, ale zbyt wiele jest na szali (steak - stek).

Jak widać przed twórcami New World jeszcze sporo pracy, nie tylko nad optymalizacją, ale również banami czy nawet opisami pojawiającymi się na powiadomieniach. Wiele osób narzeka też, że produkcja ma mało satysfakcjonujący end-game, ale to można rozwiązać przyszłymi dodatkami i aktualizacjami.

