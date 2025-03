Eksperci: kobiety łatwiej zastąpić sztuczną inteligencją niż mężczyzn

Rynek nowoczesnych technologii wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji i wyprzedzających ruchów w planowaniu kariery. Moim zdaniem kobiety poradzą sobie na nim świetnie. Już dziś, chociażby na podstawie badania „Women and AI:challenges, perceptions, and perspectives in the CEE region” przygotowanego przez Women Go Tech wiemy, że ponad połowa kobiet (61 proc.) wykazuje zainteresowanie podnoszeniem swojej wiedzy na temat sztucznej inteligencji, a 41 proc. planuje się kształcić lub pracować w dziedzinach związanych ze sztuczną inteligencją. To pokazuje, że kobiety są bardzo świadome znaczenia kompetencji przyszłości i będą je doskonalić.

- mówi Teresa Olszewska.