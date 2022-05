W Internecie kupujemy coraz rzadziej. Serio

Coraz rzadziej kupujemy w Internecie. Nie tylko w Polsce, to trend światowy. Winna jest inflacja i rosnące ceny.

Jak często kupujemy w Internecie? Możecie się zdziwić, bo odpowiedzią wcale nie jest coraz częściej. Wręcz przeciwnie. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Coraz rzadziej kupujemy w Internecie. Winna drożyzna

Co prawda sprzedaż detaliczna w kwietniu 2022 urosła aż o 19% w stosunku do kwietnia 2021, ale to tylko złudzenie hossy. Porównujemy bowiem normalny miesiąc i miesiąc pośrodku obostrzeń covidowych. O wiele mniej optymistyczne jest porównania kwietnia 2022 z marcem 2022. Sprzedaż detaliczna spadła o 0,1%.

A jak ma się sprzedaż w Internecie? Jej udział w całkowitej sprzedaży spadł o 0,5 punktu procentowego. Wynosił on 9,4%, a teraz wynosi 8,9%. Podobne zjawisko występuje w USA, gdzie spadki są jeszcze większe niż w Polsce.

Winna jest rosnąca inflacja. Coraz rzadziej kupujemy bowiem dobra uznawane za luksusowe, na przykład elektronika. A to właśnie ona czy na przykład książki to lwia część zakupów w Internecie. Króluje sprzedaż produktów podstawowych, takich jak na przykład żywności. A tę kupujemy prawie wyłącznie stacjonarnie.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: GUS, wgospodarce