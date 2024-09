Platforma sprzedażowa nie do zatrzymania. W Polsce idzie na rekord

Dane z najnowszego Megapanelu dostarczyły nam garść nowych informacji. Ale czy tak naprawdę nowych? W sierpniu 2024 platforma Temu nadal ma się świetnie i pobija w Polsce kolejne rekordy.

Z jakich platform najchętniej korzystają Polacy?

Najdłużej korzystamy z witryn Grupy Google i Meta Platforms. Serwisy i aplikacje internetowe Google odwiedziło 28,83 milionów użytkowników, czyli 96,6 procent wszystkich internautów w Polsce. Każdy z nich spędził tam średnio 21 godzin, 12 minut i 55 sekund. To nawet odrobinę więcej niż miesiąc wcześniej. Z kolei, witryny i aplikacje Meta (bez WhatsAppa) odwiedziło 25,9 milionów internautów, co daje 96,79 procent zasięgu. Użytkownicy spędzili tam średnio 21 godzin, 23 minuty i 25 sekund. Co do samego TikToka, to przyciągnął on 13,79 milionów osób, co dało mu 46 procent zasięgu.

Temu z rekordowym wynikiem

Wśród platform e-commerce liderem jest co prawda Grupa Allegro, ale warto podkreślić, że Temu tylko umacnia swoją pozycję, znajdując się na miejscu drugim. Allegro przyciągnęło 18,83 milionów użytkowników, każdego z nich na czas 45 minut i 36 sekund. Temu odwiedziło natomiast 15,67 milionów osób, spędzając średnio 44 minuty i 9 sekund.

Temu to azjatycka platforma, zapewniająca ruch Grupie Whaeleco. Łączna liczba polskich internautów została oszacowana na 29,6 milionów. Co ciekawe, na Netflixie każdy z 2,69 milionów polskich internautów spędził średnio 8 godzin, 24 minuty i 35 sekund.

