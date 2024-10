Idą na noże z TikTokiem? Wpłynął kolejny pozew

Kolejny pozew dla TikToka, tym razem w stanie Teksas. "TikTok oraz inni technologiczni giganci muszą być odpowiedzialni za wykorzystywanie danych dzieci".

TikTok znów pod ostrzałem

Stan Teksas pozwał TikToka za łamanie prawa dotyczącego ochrony dzieci w internecie. Chiński gigant social według aktu oskarżenia miał ujawniać dane osobowe dzieci bez zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Akt oskarżenia został zgłoszony przez prokuratora Kena Paxtona, który domaga się kar wysokości 10,000 dolarów za każdy przypadek naruszenia ustawy o bezpieczeństwie dzieci w internecie.

Według prokuratora Paxtona właściciel TikToka, firma ByteDance, nie zapewnia wystarczajacych narzędzi do ochrony prywatności użytkowników. Co więcej TikTok pozwala na udostępnianie danych kont, w teorii ustawionych jako "prywatne". Na podstawie danych konta firma pozwala także na targetowanie dzieci reklamami.

TikTok oraz inni technologiczni giganci muszą być odpowiedzialni za wykorzystywanie danych dzieci i brak zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności nieletnich w internecie.

- mówi oświadczenie wydane przez Paxtona.

Jak do tej pory przedstawiciele TikToka nie wypowiedzieli się w sprawie aktu oskarżenia.

Oficjalne dane mówią o tym, że TikTok ma w USA około 170 mln aktywnych użytkowników, co oznacza, że praktycznie korzysta z niego co druga osoba.

To nie pierwsza tego typu kara dla TikToka. Komisja Europejska grzywną w wysokości 345 mln euro, ukarała platformę we wrześniu 2023 r. Z kolei w kwietniu 2023 r. kary o łącznej wysokości 14,1 mln funtów na TikTok nałożyli Brytyjczycy. We wszystkich tych przypadkach chodziło o dzieci.

