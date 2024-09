Polskie służby dostają nowe uprawnienie. Nowelizacja ustawy klepnięta

Polskie służby bezpieczeństwa będą mogły usuwać niebezpieczne treści z Internetu. Dostawy usług hostingowych i media społecznościowe będą miały na to godzinę o wydania nakazu.

Rada Ministrów 3 września przyjęła nowelizację ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Ta wprowadza w życie unijne rozporządzenie w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. W praktyce oznacza to, że polskie służby będą mogły nakazać usunięcie tego typu treści — donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Polskie służby usuną treści z internetu

Nowelizacja daje polskim służbom nowe narzędzie do walki z niebezpiecznymi treściami w internecie, które mają charakter terrorystyczny. W myśl rozporządzenia dostawy usług hostingowych, a także media społecznościowe, będą miały obowiązek usunięcia tego typu informacji w ciągu zaledwie godziny od otrzymania stosownego nakazu. Jeśli nie będzie to możliwe, to dostęp do treści ma być zablokowany.

Jakiego typu są to treści? Przede wszystkim podżeganie do popełnienia przestępstwa terrorystycznego, wszelkiego rodzaju instrukcje, a także materiały stwarzające zagrożenie popełnienia tego typu przestępstwa. Nie mają podchodzić pod to materiały edukacyjne, badawcze, artystyczne, dziennikarskie, a także kontrowersyjne poglądy, wyrażane w ramach debaty publicznej.

Polska i tak już jest mocno spóźniona z wprowadzeniem unijnego rozporządzenia, które obowiązuje od czerwca 2022 roku. Nasz kraj, jako organ odpowiedzialny za wydawanie nakazów o usunięcie treści terrorystycznych, wskazał szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dostawcom usług hostingowych i mediom społecznościowym będzie przysługiwało prawo do wniesienia skargi do sądu.

Zobacz: Polacy zapłacą więcej za prąd? Rząd kombinuje, gwarancji nadal brak

Zobacz: Znana sieć eliminuje gotówkę. Tam zapłacisz tylko kartą

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: gov.pl

Źródło tekstu: Dziennik Gazeta Prawna