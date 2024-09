Znana sieć eliminuje gotówkę. Tam zapłacisz tylko kartą

Sieć sklepów Tesco w kilku placówkach nie pozwala na płatności gotówką. Jedyna możliwość to uregulowanie rachunku za pomocą karty płatniczej.

Temat eliminacji gotówki budzi duże kontrowersje. Unia Europejska chce wprowadzić limity, powyżej których płatności będzie można dokonywać tylko i wyłącznie kartą płatniczą lub w formie przelewu. Te mają wejść w życie w 2027 roku, ale już teraz sieć sklepów Tesco postanowiła gotówkę częściowo wyeliminować, a przynajmniej w kilku placówkach.

Do Tesco tylko z kartą płatniczą

Taka decyzja została podjęta w przypadku kawiarni w supermarketach sieci Tesco w Wielkiej Brytanii. W sumie dotyczy to aż 40 sklepów na terenie całych Wysp. W nich klienci nie będą w stanie zapłacić gotówką. Jedyny sposób uregulowania rachunku to wyciągnięcie karty płatniczej i włożenie lub przyłożenie jej do terminala.

Decyzja wynika ze zmiany w sposobnie składania zamówień. W kawiarniach Tesco nie można już tego zrobić przy okienku, rozmawiając z pracownikiem sieci. Jedyna możliwość to złożenie zamówienia przy specjalnym automacie. Właśnie z tego powodu jedyny dostępny sposób uregulowania rachunku to płatność kartą.

Tesco przekonuje, że zmiana została dobrze przyjęta przez klientów, ale co innego twierdzą media społecznościowe. Na X (były Twitter) można znaleźć liczne, oburzone głosy klientów sieci. Zwracają uwagę przede wszystkim na marne podejście do starszych klientów, którzy nie są tak zaznajomieni z nowymi technologiami i mogą mieć problemy ze złożeniem zamówień w automacie.

