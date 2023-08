Rząd we wrześniu rozda pierwsze 290 tys. laptopów dla uczniów

We wrześniu bezpłatne laptopy dotrą do ponad 290 tys. uczniów z ponad 50 regionów, w których rozstrzygnięto przetargi. W październiku startuje program „Laptop dla nauczyciela”. Rząd podsumował dotychczasowe działania związane z tymi projektami.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister edukacji Przemysław Czarnek i minister cyfryzacji Janusz Cieszyński podsumowali dotychczasowe działania rządu dotyczące programu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Rząd rozstrzygnął już przetargi w większości z 73 regionów, które zostały wydzielone jako osobne okręgi do realizacji programu „Laptop dla ucznia”. Wybrane laptopy spełniają minimalne wymagania określone w nowelizacji rozporządzeniu MEiN z 28 grudnia 2022 r.

Do przetargu zakwalifikowało się 13 firm, które zaproponowały 6 modeli laptopów:

Lenovo V15 G3 IAP CTO,

HP ProBook 440 G9,

Dell Latitude 3540,

ASUS ExpertBook B1502CBA,

Acer TravelMate P215-54,

ACER TMP214-54.

Obecnie rząd podpisał już umowy na dostawy 290 064 laptopów, które trafią do uczniów we wrześniu. Rozstrzygnięcie wszystkich, pozostałych przetargów planowane jest na pierwszą połowę września.

Program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sposób wykorzystania laptopów podczas lekcji będą określali nauczyciele, nie ma w tej sprawie żadnego konkretnego wymogu, stawianego przez MEiN. Laptopy będą przekazywane uczniom, a formalnie ich rodzicom, w umowie zakładającej użytkowanie ich do celów edukacyjnych przez pięć lat i przez ten czas nie mogą być zbyte czy użyczane. W razie zmiany klasy czy szkoły przez ucznia, laptopa nie trzeba będzie zwracać.

Laptopy otrzymają wszyscy uczniowie klas czwartych szkół publicznych i niepublicznych, ale też uczniowie, którzy mają indywidualne nauczanie, tzn. z powodów zdrowotnych nie mogą uczęszczać regularnie do szkoły, jak również osoby wybitnie uzdolnione, które mają indywidualny tok nauczania

– wyjaśniał minister Janusz Cieszyński.

Sprzęt został objęty 36-miesięczną gwarancją, która zakłada obowiązek reakcji dostawcy w ciągu jednego dnia od zgłoszenia awarii. Naprawa powinna być zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, a jeśli będzie to niemożliwe, uczeń otrzyma sprzęt zastępczy. Usługa gwarancyjna będzie świadczona w systemie door-to-door. Rodzice nie będą więc musieli zawozić sprzętu do serwisu – przyjedzie kurier i odbierze paczkę, dostarczając ją bezpośrednio do odbiorcy.

Bony na 2,5 tys. zł dla nauczycieli

W październiku rusza także program „Laptop dla nauczyciela”, w ramach którego nauczyciele otrzymają bony o wartości 2,5 tys. zł na zakup laptopów – będą mogli kupić dowolny sprzęt spełniający wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Zainteresowani będą także mieli możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu – w tym przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu. Jak podkreślił minister Janusz Cieszyński, nauczyciele mają różne potrzeby i ustawa daje im możliwość wyboru takiego sprzętu, jaki najbardziej przyda im się w pracy.

Rząd przekonuje, że korzystanie z nowoczesnego sprzętu pozwoli nauczycielom na skuteczniejszą realizację programów szkolnych, urozmaicanie prowadzonych lekcji, poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji cyfrowych.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł., Ministerstwo Cyfryzacji