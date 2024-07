Fiskus ustawi do pionu wynajmujących mieszkania. Posypią się kary

Wynajem krótkoterminowy znalazł się pod lupą urzędów skarbowych. Stało się to możliwe za sprawą wprowadzenia unijnej dyrektywy DAC7.

Od 1 lipca w Polsce obowiązuje unijna dyrektywa DAC7. Nakłada ona na platformy sprzedaży internetowej obowiązek raportowania do Krajowej Administracji Skarbowej wszystkich użytkowników, którzy dokonają w danym roku ponad 30 transakcji sprzedaży lub ich wartość przekroczy 2 tys. euro. Jednak dotyczy to nie tylko sprzedawców, ale też wynajmujących mieszkania czy domki. Zdaniem serwisu Prawo.pl oznacza to, że posypią się kary.

Wynajem krótkoterminowy pod lupą fiskusa

Według szacunków aż 60 proc. obiektów oferowanych za pośrednictwem Booking.com oaz Airbnb działa w Polsce nie do końca legalnie. To aż 50 tys. miejsc z 85 tys. dostępnych na obu platformach. Tymczasem wynajem krótkoterminowy nie jest usługą najmu prywatnego. Podchodzi pod usługi hotelarskie i w związku z tym przychody z niego muszą być rozliczane jak z działalności gospodarczej.

Dlatego też wynajmujący powinni odprowadzić stosowne podatki. To między innymi: VAT w wysokości 8 proc., PIT lub CIT według wybranej formy (skala, ryczałt, liniowy), VAT od importu usług (23 proc. od kwoty prowizji portali rezerwacyjnych). Do tego dochodzą jeszcze składki ZUS, lokalne podatki i opłaty dla samorządów.

Jeśli wynajmujący tego nie robili, to mogą ich czekać poważne kłopoty. Do fiskusa trafią dane nie tylko za ten, ale również cały poprzedni rok. Kwestią czasu jest wzywanie takich osób na dywanik, aby wyjaśniły wszelkie wątpliwości. Prawdopodobnie dla wielu wynajmujących będzie to oznaczało kary.

Trochę paradoksalnie, w dłuższej perspektywie może oznaczać to dużą zmianę na całym rynku mieszkaniowym. Obecnie to właśnie najem krótkoterminowy uważany jest przez rentierów za najbardziej opłacalny, ale kiedy od przychodu trzeba będzie odjąć należny państwu podatek, sytuacja przestaje być taka jednoznaczna.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Prawo.pl