Lepiej ściśnij portfel. Idą srogie podwyżki cen

Wielu chińskich producentów półprzewodników ogłosiło podwyżki cen, a to niemal na pewno przełoży się na podwyżki cen elektroniki w sklepach – wynika z raportu DigiTimes.

Mogłoby się wydawać, że najgorsze w przypadku cen elektroniki mamy już za sobą. Łańcuchy dostaw zdołały się ustabilizować po kryzysie w pandemii, więc producentom nie pozostaje nic innego, jak produkować możliwie najwięcej. Nadpodaż to w takim scenariuszu kwestia czasu, a co za tym idzie ceny będą spadać.

Tylko, w tle rozgrywa się inny problem, o czym w swym najnowszym raporcie pisze DigiTimes. Mianowicie przez wysoki popyt drożeją surowce, a szczególnie metale szlachetne i półszlachetne.

Jak wyliczono, jeszcze w 2020 roku miedź kosztowała w hurcie około 5000 dol. za tonę. Dzisiaj, aby zamówić ten sam wolumen materiału, producenci muszą wyciągnąć z kieszeni nawet 8300 dol., co daje podwyżkę na poziomie bagatela 66 proc.

Firmy ICM i Yaxin Microelectronics już wysłały do swych klientów noty o podniesieniu katalogowych cen na swoje produkty o 10-20 proc. – twierdzi DigiTimes. W przypadku kolejnych, takich jak HaloChip, Chiplink, TG-Star Electronics Technology, Sanliansheng i Kangqiang Electronics, jest to ponoć tylko kwestią czasu.

I choć wszystkie te nazwy mogą brzmieć dla konsumenta tajemniczo, faktem jest, że mowa o grupie największych dostawców komponentów elektronicznych, na przykład bardzo szeroko stosowanych w dzisiejszych urządzeniach kondensatorów SMD czy przetwornic prądu stałego.

Ale co to oznacza? Analitycy spodziewają się, że w najbliższych miesiącach średnia cena elektroniki użytkowej wzrośnie od kilku do kilkunastu procent. Przy czym dotyczyć ma to zarówno wyrobów hi-tech, a więc m.in. smartfonów i laptopów, jak i prostszych gadżetów – lampek, kamer, łączników itd.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: DigiTimes, oprac. własne