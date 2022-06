CodeGym - platforma do nauki języka Java po polsku

Jak zacząć naukę programowania w Java? Z CodeGym to proste, między innymi dzięki lekcjom w języku polskim.

Dlaczego warto uczyć się Javy

Jest wiele powodów, dla których warto uczyć się programowania w języku Java - nawet, jeśli jest się zupełnym nowicjuszem. Umiejętność programowania w ogóle jest obecnie jedną z najbardziej pożądanych umiejętności na rynku pracy. Java jest natomiast jednym z najbardziej popularnych języków programowania. Logiczne jest zatem, że dobry programista Javy może wręcz przebierać w ofertach pracy. Jest to zawód przyszłościowy, a jednocześnie bardzo dobrze płatny (pensje programistów z zaledwie rocznym doświadczeniem potrafią sięgać 7-8 tysięcy złotych brutto). Ponadto warto mieć na uwadze, że Java to język, który ma opinię niezawodnego, wszechstronnego, a co więcej znany jest z tzw. zgodności wstecznej. Oznacza to, że działa ze starszymi systemami. Języka Java używa się do tworzenia różnorodnych platform i aplikacji dla różnych urządzeń — laptopów, komputerów, konsol do gier, systemów GPS, urządzeń monitorujących w medycynie, parkometrów itp. urządzeń.

Taka wszechstronność oznacza, że język jest nie tylko fascynujący i wyjątkowy, ale również stwarza wiele możliwości specjalizacji. Warto zauważyć, że aplikacje na Androida są tworzone właśnie w Java, co otwiera furtkę do świata tworzenia aplikacji mobilnych. Nauka programowania w Java nie należy oczywiście do najłatwiejszych, ale języka może nauczyć się dosłownie każdy — nawet osoba bez wykształcenia informatycznego. Choć Javy może nauczyć się każdy, wiele osób prędzej czy później napotka na swojej drodze niemało trudności.

Główne problemy podczas nauki Javy

Do najczęściej wymienianych problemów podczas nauki Javy należą:

Brak czasu — ten czynnik był wymieniany głównie przez osoby, które naukę programowania muszą łączyć z pracą (i to nierzadko na pełny etat). Takie osoby często najzwyczajniej nie mogą pogodzić grafiku zajęć na akademii programowania ze swoim grafikiem pracy. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem może okazać się kurs Java online. Nauka zdalna już dawno przestała dziwić, a obecnie nawet państwowe uczelnie oferują wiele różnych szkoleń, które można zrobić przez Internet. Kurs programowania Java online nie odstaje ani trochę swoim programem od kursów stacjonarnych. Co więcej, decydując się na taką formę nauki, Javy można uczyć się z dowolnego miejsca i o dowolnej porze dnia. Jest to niesamowicie wygodne rozwiązanie, które pozwoli wielu chętnym osobom nauczyć się Javy bez konieczności rezygnowania ze swojej obecnej pracy.

— ten czynnik był wymieniany głównie przez osoby, które naukę programowania muszą łączyć z pracą (i to nierzadko na pełny etat). Takie osoby często najzwyczajniej nie mogą pogodzić grafiku zajęć na akademii programowania ze swoim grafikiem pracy. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem może okazać się kurs Java online. Nauka zdalna już dawno przestała dziwić, a obecnie nawet państwowe uczelnie oferują wiele różnych szkoleń, które można zrobić przez Internet. Kurs programowania Java online nie odstaje ani trochę swoim programem od kursów stacjonarnych. Co więcej, decydując się na taką formę nauki, Javy można uczyć się z dowolnego miejsca i o dowolnej porze dnia. Jest to niesamowicie wygodne rozwiązanie, które pozwoli wielu chętnym osobom nauczyć się Javy bez konieczności rezygnowania ze swojej obecnej pracy. Brak praktyki — wiele kursów programowania, zarówno tych stacjonarnych jak i tych online, zawiera w programie zbyt dużo teorii w stosunku do praktyki. Owszem, ucząc się języka Java od podstaw, należy poznać ogólne definicje takich terminów jak metody, obiekty, tablice, klasy, loopy i wiele innych, ale najważniejsza jest praktyka! Bez ćwiczenia na żywych przykładach nie da się nauczyć programowania. Trzeba pisać kod. Szkolenie Java, które oparte jest głównie na zajęciach praktycznych (aż w 80%) oferowane jest na przykład przez platformę Codegym.

— wiele kursów programowania, zarówno tych stacjonarnych jak i tych online, zawiera w programie zbyt dużo teorii w stosunku do praktyki. Owszem, ucząc się języka Java od podstaw, należy poznać ogólne definicje takich terminów jak metody, obiekty, tablice, klasy, loopy i wiele innych, ale najważniejsza jest praktyka! Bez ćwiczenia na żywych przykładach nie da się nauczyć programowania. Trzeba pisać kod. Szkolenie Java, które oparte jest głównie na zajęciach praktycznych (aż w 80%) oferowane jest na przykład przez platformę Codegym. Brak motywacji — bardzo często studenci, którzy rozpoczynają kurs java od podstaw dość szybko się do niego zniechęcają. Wynika to z faktu, że sposób, w jaki nauczany jest język jest niezrozumiały, zawiły, zawiera zbyt dużo teorii lub jest po prostu nudny. Przed zdecydowaniem się na konkretny kurs warto zatem prześledzić jego program i zastanowić się, czy na pewno taka forma nauki nam odpowiada. Ciekawym rozwiązaniem jest kurs Java dla początkujących dostępny na platformie CodeGym. Ma on charakter grywalizacji i jest zorganizowany w formie questu. Dzięki temu nauka odbywa się poprzez rozrywkę, a uczniowie są w stanie zapamiętać o wiele więcej z wyniesionych lekcji.

— bardzo często studenci, którzy rozpoczynają kurs java od podstaw dość szybko się do niego zniechęcają. Wynika to z faktu, że sposób, w jaki nauczany jest język jest niezrozumiały, zawiły, zawiera zbyt dużo teorii lub jest po prostu nudny. Przed zdecydowaniem się na konkretny kurs warto zatem prześledzić jego program i zastanowić się, czy na pewno taka forma nauki nam odpowiada. Ciekawym rozwiązaniem jest kurs Java dla początkujących dostępny na platformie CodeGym. Ma on charakter grywalizacji i jest zorganizowany w formie questu. Dzięki temu nauka odbywa się poprzez rozrywkę, a uczniowie są w stanie zapamiętać o wiele więcej z wyniesionych lekcji. Brak źródeł w języku polskim — oferty kursów programowania można obecnie mnożyć. Jest ich bardzo dużo, jednak wiele z nich to szkolenia, które odbywają się wyłącznie w języku angielskim. Brak polskich źródeł stanowi kolejną przeszkodę, na jaką natrafiają osoby uczące się programowania w Java. Jednym z kursów, który dostępny jest w języku polskim jest kurs Java oferowany przez CodeGym. Warto dodać, że był to pierwszy kurs na rynku, który pojawił się w polskiej wersji językowej.

Popularność Javy w Polsce

Java, zaraz obok Pythona, jest jednym z najpopularniejszych języków programowania w Polsce. Co więcej, według badań przeprowadzonych przez BulldogJob, Java zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu głównych języków programowania.

fot. bulldogjob.pl/it-report/2021

Popularność języka wynika z wielu czynników, warto jednak dodać, że Java ma silną społeczność, która może zapewnić wsparcie podczas nauki. Są to między innymi:

Największa społeczność StackOverflow

Największa społeczność meetupów (istnieje ponad 1400 grup Java Meetup, liczących łącznie ponad 580 000 członków na całym świecie)

Najczęściej oznaczany język na GitHubie (ponad 1,5 miliona projektów Javy jest dostępnych na GitHubie)

Główne cechy CodeGym

Dlaczego warto skorzystać z kursu Java oferowanego na platformie Codegym? Oto kilka powodów:

Całkowicie online — by rozpocząć kurs, nie trzeba czekać kilku tygodni lub nawet miesięcy na utworzenie grupy. Na platformie CodeGym można uczyć się z dowolnego miejsca na ziemi i o dowolnej porze! W takim tempie, które jest wygodne dla użytkownika.

Bezpłatny poziom zerowy — Codegym oferuje swoim użytkownikom możliwość nauki na poziomie 0 zupełnie za darmo. Później miesięczna opłata wynosi 49$ za subskrypcję Premium oraz 99$ za Premium Pro lub 499$ za rok za Premium i odpowiednio 999$ za rok za Premium Pro. Dostępna jest również bezpłatna aplikacja na Androida.

W wersji stacjonarnej i mobilnej — kurs Java od CodeGym dostępny jest zarówno na komputery stacjonarne, jak i na urządzenie mobilne. Aplikację CodeGym na Androida można pobrać tutaj - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hitechrush.codegym.

80% zadań praktycznych — kurs składa się z 1200 praktycznych zadań, a pierwsze zadanie pojawia się już na 1 lekcji. CodeGym oferuje w sumie ponad 500 godzin praktyki w Javie.



Wirtualny mentor — rozwiązania są sprawdzane przez wirtualnego nauczyciela (program), a wyniki student otrzymuje natychmiast po przesłaniu zadania. Wirtualny nauczyciel udziela rekomendacji dotyczących rozwiązania, pomaga naprawić ewentualne błędy, a także daje jasną listę wymagań dotyczących tego, co należy zrobić.

Nowe, interesujące techniki nauczania — wizualizacja, storytelling, motywacja, gry i wiele innych nowoczesnych technologii - to wszystko oferowane jest w kursie od Codegym. Dzięki nim proces uczenia staje się bardziej rozrywkowy. Wszystko to sprawia, że nauka staje się zabawą.

Integracja z IntelliJ IDE — CodeGym uczy studentów pracy w jednym z najpopularniejszych współczesnych IDE: IntelliJ IDE. W tym celu platforma oferuje serię lekcji edukacyjnych i przewodników. A co najważniejsze, stworzony został specjalny plugin do IDE. Zadania CodeGym można wykonywać bezpośrednio w IDE.

Silna społeczność Java — Duża społeczność ludzi o podobnych poglądach zawsze jest chętna pomóc osobie, która "utknęła" na którymś z zadań.

Stworzony dla programistów przez programistów — proponowany kurs został napisany przez programistów, a zatem techniki kodowania są nauczane w odpowiedniej kolejności dla początkujących.

Wyraźna struktura — kurs CodeGym zawiera 600 lekcji objaśniających teorię. Każda z nich wyjaśnia jeden temat, dzięki czemu uczeń może skupić się wyłącznie na jednym zagadnieniu.

Przygotowuje do przyszłej pracy — oprócz szerokiej wiedzy na temat języka Java, kurs CodeGym zapewnia ukierunkowane przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych.

Wiele wersji językowych — pełny kurs programowania Java jest dostępny w języku angielskim, polskim, chińskim, hindi, niemieckim i francuskim.

Korzyści, jakie niesie za sobą umiejętność programowania są ogromne. Biorąc pod uwagę uniwersalność i popularność Javy, rozpoczęcie nauki programowania w tym języku jednym z najlepszych wyborów prowadzących do świata IT. Kluczem do nauki Javy jest praktyka i konsekwencja, które bez problemu mogą być okraszone rozrywką. Rozpoczęcie swojej podróży z podstawami Java można zacząć od zarejestrowania się w CodeGym. Ukończenie pierwszego zadania jest w pełni darmowe, zatem kurs można wypróbować przed przejściem do kolejnych questów. CodeGym sprawia, że nauka Javy dla początkujących może być przyjemna. Przekonaj się sam, odwiedzając CodeGym już dziś.

