Microsoft w końcu to zrobił. Windows otrzyma oczekiwaną zmianę

Testowałem kilka przenośnych konsol z systemem Windows 11. Mowa między innymi o ASUS ROG Ally czy też Lenovo Legion Go . Chociaż to świetne sprzęty, to ich największą wadą jest właśnie system operacyjny. Windows 11 nie jest przystosowany do małych, dotykowych ekranów, a tym bardziej do obsługi za pomocą gałek analogowych. Na szczęście Microsoft chce to zmienić.

Windows 11 w wersji pełnoekranowej

W sumie Xon Panther wspomniał na BlueSky o dwóch elementach. Pierwszym jest "Boot into the Full screen experience at device startup", co sugeruje, że wybrane urządzenia da się uruchomić od razu w tym trybie. Drugi to "Choose your Full screen experience", co z kolei sugeruje, że użytkownicy będą mieli jakiegoś rodzaju wybór.