Samsung One UI 7. Zobacz, czy twój Galaxy załapie się na aktualizację

Już wczoraj Samsung oficjalnie potwierdził , że aktualizacja One UI 7 dla starszych urządzeń Galaxy rozpocznie się w kwietniu 2025 roku . Jednak jeszcze wcześniej nowe oprogramowanie trafi do użytkowników programu beta . Lista urządzeń jest całkiem długa – dotąd mówiło się głównie o smartfonach i tabletach z wyższej półki, jednak okazuje się, że Samsung nie zapomniał o posiadaczach modeli średniej klasy .

Wersja beta One UI 7 z nowymi funkcjami Galaxy AI oficjalnie zadebiutowała 5 marca. Samsung obiecuje, że „w okresie najbliższego miesiąca” pojawi się w urządzeniach Samsung Galaxy , w tym modelach:

Oficjalna aktualizacja One UI 7 w finalnej wersji będzie dostępna na początku kwietnia i powinna objąć te same urządzenia. Samsung zastrzega jednak, że dostępność nowego oprogramowania może zależeć od modelu urządzenia i rynku – czyli nie wszędzie i nie dla wszystkich modeli One UI 7 pojawi się w tym samym czasie.