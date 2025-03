Samsung potwierdza: One UI 7 dla starszych Galaxy dopiero od kwietnia

Nowe urządzenia w programie beta One UI 7

Koreański gigant ogłosił również start programu beta One UI 7 dla większego grona smartfonów, który pozwoli użytkownikom na wcześniejsze przetestowanie nowego oprogramowania. Pierwsi dostęp do wersji beta otrzymają właściciele modeli Galaxy Z Fold6 oraz Galaxy Z Flip6 w Indiach, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

W ciągu najbliższych tygodni lista urządzeń objętych programem beta zostanie rozszerzona o serie Galaxy S23 oraz Galaxy Tab S10 . Użytkownicy zainteresowani dołączeniem do testów mogą zgłosić się do programu za pośrednictwem aplikacji Samsung Members .

One UI 7 – rewolucja w interfejsie Galaxy

Samsung podkreśla, że One UI 7 to znaczący krok naprzód w rozwoju mobilnej sztucznej inteligencji. Nowy interfejs systemowy integruje zaawansowane funkcje AI, oparte na technologiach multimodalnych. Dzięki temu korzystanie z urządzenia ma się stać bardziej intuicyjne i płynne niż kiedykolwiek wcześniej. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie funkcje, z których mogą korzystać posiadacze smartfonów z najnowszej serii Galaxy S25, trafią na pokład starszych urządzeń. Wynika to z ich ograniczeń sprzętowych.