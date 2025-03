Wciąż czekasz na One UI 7? Samsung woli się zajmować One UI 8

Oprogramowanie

Samsung po raz kolejny zaskakuje. Choć użytkownicy starszych urządzeń Galaxy, w tym flagowców z 2024 roku, wciąż czekają na oficjalne wdrożenie One UI 7 i Androida 15, firma już rozpoczęła testy One UI 8 opartego na Androidzie 16. Dzieje się to jeszcze przed premierą nowej wersji systemu Google'a, co ma nastąpić w czerwcu tego roku. Czy to oznacza, że aktualizacje będą trafiać na urządzenia szybciej niż dotychczas?