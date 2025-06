iOS 18 bije rekordy popularności. Tyle urządzeń korzysta z tego systemu

iOS 18 na iPhone’ach – imponująca skala wdrożenia

iPadOS 18 – szybka adopcja także na tabletach

Szybkie i szerokie wdrożenia – przewaga Apple'a

Tak wysoka adopcja najnowszych systemów operacyjnych to efekt unikalnego podejścia Apple'a do aktualizacji. Firma zapewnia jednoczesne udostępnienie nowych wersji systemu wszystkim kompatybilnym urządzeniom, niezależnie od roku produkcji . Przykładowo, iOS 18 dostępny jest nie tylko dla najnowszych modeli, ale również dla iPhone’a Xs, który zadebiutował kilka lat temu.

Dzięki temu użytkownicy mają szybki i szeroki dostęp do nowych funkcji, usprawnień bezpieczeństwa oraz poprawek błędów. Aktualizacja systemu jest prosta – można ją przeprowadzić bezpośrednio w ustawieniach telefonu lub tabletu, a wielu użytkowników korzysta z automatycznych uaktualnień, które instalują nową wersję systemu w nocy.

Korzyści dla użytkowników i deweloperów

Regularne aktualizacje systemu iOS to nie tylko nowe funkcje i poprawki bezpieczeństwa. To także wsparcie dla długowieczności urządzeń – nawet kilkuletnie iPhone’y i iPady mogą korzystać z najnowszych rozwiązań, co wpływa na ich wyższą wartość przy odsprzedaży lub przekazaniu innym użytkownikom.