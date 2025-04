iOS 18.5 pozwoli „naprawić” kontrowersyjny wygląd aplikacji Mail

Oprogramowanie

Jedną z istotnych zmian wprowadzonych w iOS 18 był nowy projekt systemowej aplikacji Mail. Jak to często bywa z nowościami, przeprojektowany interfejs, wprowadzający między innymi kategoryzację wiadomości i widoczne zdjęcia kontaktów (podobne do tych z aplikacji Wiadomości), nie przypadł do gustu wszystkim użytkownikom iPhone'ów.