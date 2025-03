GPT-4.5 jest juz gotowe. Ten model wreszcie przypomina człowieka

OpenAI właśnie zaprezentowało swój najnowszy model sztucznej inteligencji - GPT-4.5 , jednak obecnie dostęp do niego mają wyłącznie klienci w planie Pro, kosztującym 200 dolarów miesięcznie. Sam Altman, dyrektor generalny firmy, poinformował w serwisie X (daw. Twitter), że wprowadzanie modelu musi odbywać się etapami z powodu ograniczonych zasobów sprzętowych .

Najnowszy LLM od OpenAI jest aż 30 razy droższy

Chodzi oczywiście o braki akceleratorów AI, a tym samym niezbędnej mocy obliczeniowej. Jednak już w przyszłym tygodniu do OpenAI trafią "dziesiątki tysięcy nowych układów" co pozwoli na udostępnienie GPT-4.5 również użytkownikom z tańszym planem Plus, wycenionym na 20 dolarów.