ChatGPT pozwoli poświntuszyć. Ale najpierw sprawdzi Twój wiek
Sam Altman nie rzuca słów na wiatr. Już niedługo jedno z najpopularniejszych rozwiązań AI dostanie nowe funkcje, ale tylko dla dorosłych osób.
OpenAI ogłosiło globalne wdrażanie nowego mechanizmu przewidywania wieku użytkowników ChatGPT. Rozwiązanie ma na celu ocenę czy konto należy do osoby niepełnoletniej, co jest istotnym krokiem przed planowanym udostępnieniem treści dla dorosłych w chatbotcie.
Z ChatGPT korzysta około 800 milionów użytkowników tygodniowo
Gdy model uzna, że konto może być używane przez osobę poniżej 18. roku życia, system automatycznie nakłada dodatkowe zabezpieczenia. Mają one ograniczyć kontakt z wrażliwymi lub nieodpowiednimi treściami. Mechanizm działa w tle i nie wymaga od użytkownika żadnych działań, o ile system nie wykryje potencjalnego ryzyka.
W przypadku błędnej klasyfikacji, czyli gdy dorosły użytkownik zostanie przypisany do wersji dla nieletnich, możliwe będzie szybkie odzyskanie pełnego dostępu. Wystarczy przejść proces weryfikacji tożsamości, który obejmuje przesłanie selfie za pośrednictwem usługi Persona.
W Unii Europejskiej - a więc też w Polsce - funkcja ta pojawi się z opóźnieniem, w najbliższych tygodniach. Najpierw zacznie obwiązywać na terenie Stanów Zjednoczonych, a potem stopniowo na innych rynkach.
Nowe zabezpieczenia są bezpośrednio powiązane z "adult mode", który ma zadebiutować w ChatGPT w pierwszym kwartale 2026 roku. To również następstwo deklaracji dyrektora generalnego firmy, Sama Altmana, który w zeszłym roku otwarcie mówił o dopuszczeniu treści dla dorosłych, pod warunkiem skutecznej weryfikacji wieku użytkowników.
Skala projektu jest ogromna, bo z ChatGPT korzysta obecnie około 800 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo. Równolegle OpenAI intensyfikuje działania związane z monetyzacją usługi, czego dowodem jest wprowadzenie tańszej wersji abonamentu oraz reklam.