Sensacja nad Polską. Zachwycające zjawisko na niebie

W nocy z niedzieli 23 kwietnia na poniedziałek 24 kwietnia można było zaobserwować nad Polską dość nietypowe zjawisko dla naszego regionu. Internauci sfotografowali zorzę.

Zorza kojarzy nam się z pięknymi i kolorowymi wzorami na niebie, które można zaobserwować głównie w okolicach biegunów.

Jednak w tym roku zjawisko to rozpieszcza Polaków, gdyż po raz kolejny już mogliśmy zobaczyć zorzę na własne oczy. Zjawisko nie było widoczne w całym kraju, a chcący je podziwiać w wielu przypadkach musieli znaleźć ustronne miejsce, wolne od świateł miasta.

Zorza nad Polską

Zorzę można było zaobserwować w nocy z niedzieli 23 kwietnia na poniedziałek 24 kwietnia. Zjawisko to jest uzależnione od aktywności Słońca, na którym w piątek doszło do rozbłysku od średniej mocy.

To wystarczyło, by naelektryzowane cząsteczki dotarły do ziemskiej atmosfery. Doprowadziło to do powstania burzy geomagnetycznej klasy G4 w wysokich warstwach atmosfery.

Twitter został zalany zdjęciami zorzy, które można zobaczyć poniżej.

Ubiegłej nocy nad Polską pojawiła się zorza polarna pic.twitter.com/QKtVbDvSbn — KSIĄŻĘ PÓŁKRWI🇵🇱🇺🇦 (@batofthedungeon) April 24, 2023

Zorza polarna widziana z Łeby minionej nocy. Autor Patryk Biegański Fotografia. pic.twitter.com/hWRevT7vJv — meteoprognoza.pl🇵🇱 (@MeteoprognozaPL) January 15, 2022

