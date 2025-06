Naukowcy się mylili jeśli chodzi o zmiany klimatu. Oto nowe fakty

Klimat na Ziemi to zespół naczyń połączonych. Nawet mechanizm, który oddziałuje na konkretny obszar, może wpłynąć na całokształt tego, co dzieje się na naszej planecie. Tak jest właśnie w tym przypadku. A dotyczy on ocieplenia Arktyki.

Zmiany klimatu są znacznie szybsze, niż zakładano

Jednakże to, jak dobrze te chmury o mieszanej fazie zatrzymują ciepło, zależy od stosunku lodu do cieczy. Im więcej wody w stanie ciekłym zawierają chmury, tym lepiej zatrzymują ciepło. Jednak wiele modeli klimatycznych ma duże odchylenie w przedstawianiu tego stosunku, co powoduje nieprawidłowe przewidywania.

Za mało lodu, za dużo wody

Obecne modele zakładają znacznie większy udział lodu w chmurach, przez co niedoszacowują obecnego ocieplenia. To natomiast stale przyśpiesza, ponieważ wzrost temperatury zwiększa ilość wody w samych chmurach. Mamy tu więc samonapędzającą się spiralę. Na szczęście mechanizm ten nie może trwać w nieskończoność. Otóż w przypadku chmur składających się jedynie z przechłodzonej wody zdolność do pochłaniania i emisji ciepła jest niższa, niż tych, które składają się z mieszaniny faz wody i lodu. To oznacza, że na pewnym etapie ocieplenie nagle zwolni, chociaż się nie zatrzyma.