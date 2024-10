Z Antarktydą dzieje się coś dziwnego. Niezbity dowód zmian klimatu

Najnowsze badania klimatologów wykazały niespotykane tempo zmian klimatycznych na Antarktydzie. Kontynent błyskawicznie pokrywa się zielenią.

Zielona Antarktyda

Jeszcze w roku 1986 wegetacją pokryte było zaledwie 1 km2 Półwyspu Antarktycznego, a w 2021 r. już praktycznie 13 km2. Najnowsze dane pochodzą z badania naukowców z uniwersytetów w Exeter i Hertfordshire oraz instytutu naukowego British Antarctic Survey, podparte zdjęciami satelitarnymi Półwyspu Antarktycznego, czyli części Antarktydy, która styka się z Ameryką Południową i przylądkiem Horn. Badania wykazały m.in., że mchy występują 10x częściej niż 40 lat temu.

Co ciekawe, proces pokrywania kontynentu roślinnością znacznie przyspieszył, bo aż o ponad 30% pomiędzy latami 2016 i 2021. Co prawda krajobraz kontynentu nadal zdominowany jest przez śnieg, lód i skały, ale ten relatywnie mały obszar powiększa się w drastycznym tempie - zauważył Thomas Roland, klimatolog z University of Exteter, który w wypowiedzi dla CNN podkreślił:

Nasze badania potwierdzają, że nie ma takiego miejsca na Ziemi, gdzie nie da się odczuć skutków zmian klimatu.

"Nawet najbardziej odległe i odizolowane terytorium się zmienia, a zmiany te są nawet widoczne z przestrzeni kosmicznej" - dodał Roland.

Warto podkreślić, że tego lata (2024 r.) na Antarktydzie padły rekordowe temperatury, nawet 28 stopnie Celsjusza powyżej średniej.

Im bardziej Przylądek Antarktyczny się zazieleni, tym więcej powstanie gleby i region będzie coraz bardziej sprzyjał gatunkom inwazyjnym roślin, które mogą zagrozić homeostazie lokalnego ekosystemu.

Wzrost poziomu wegetacji może również negatywnie wpłynąć na możliwość odbijania promieniowania słonecznego z powrotem w przestrzeń kosmiczną, ponieważ ciemniejsze powierzchnie absorbują więcej ciepła.

Następnym krokiem dla naukowców jest badanie, w jaki sposób rośliny zadomawiają się na odsłoniętych niedawno skrawkach ziemi w wyniku cofania się lodowców. Naukowcy uważają, że powyższe zmiany mogą się przyczynić również do wzrastania połaci terenów pokrytych nie tylko mchem, ale i trawą, porostami oraz algami.

Źródło zdjęć: Uwe Bauer / Shutterstock.com

Źródło tekstu: CNN