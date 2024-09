Prawie 100 lat temu wpadła do Wisły. Właśnie ją wyciągnięto

Powódź w Polsce dokonuje właśnie ogromnych zniszczeń zwłaszcza na południu naszego kraju. Łatwo przy tym zapomnieć, że jeszcze do niedawna w naszym kraju walczyliśmy z poważną suszą oraz małą ilością wody w rzekach. Niski poziom Wisły pomógł jednak w odkryciu zaginionych artefaktów.

Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze “Nadwiślanskie Urzecze” oraz grupa Milion Explorers Team pochwaliły się nowymi znaleziskami, które udało się wykryć na dnie Wisły. Podczas niedzielnej eksploracji udało im się natrafić na bardzo ciekawe artefakty. Są to bowiem dwa wagoniki z czasów II Wojny Światowej oraz fragment płyty kamienne pochodzącej z Villi Regia.

Znaleziska z historią

Wagoniki wydobyto na wysokości Białołęki. Zostały one przywiezione z Niemiec, prawdopodobnie z tamtejszych kopalń, by pomóc w odgruzowaniu getta warszawskiego. Jak wskazuje cytowany przez portal naukawpolsce.pl założyciel grupy Milion Explorers Team (interdyscyplinarny zespół miłośników historii, geologii i przyrody - PAP) Jacek Boborycki, pojazdy są nitowane, co sugeruje także ich wiek. Ale ostatecznych odpowiedzi dostarczą dopiero tabliczki znamionowe, które mogą określić do czego mogłyby być one używane. Podobny wagonik został już jednak wydobyty w 2015 roku, przy niskich stanach Wisły i jest w tej chwili w Muzeum Historii Polski.

Jeden z wyciągniętych wagoników ma dość charakterystyczny ślad mogący być śladem po strzale. Poszukiwacze wskazują też, że udało im się natrafić na wciągarkę z datą 1929 roku na tabliczce znamionowej pochodzącą prawdopodobnie z barki rzecznej. To może być z kolei trop wskazujący na nieco inne zastosowanie wagoników. Ale znalezisk jest więcej.

Nieco wcześniej natrafiono bowiem na fragmenty Villi Regia. Kamienna płyta była częścią podmiejskiej rezydencji Władysława IV Wazy. Pałac ten stał w miejscu obecnego kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Villa Regia niestety została zniszczona dość szybko, bo podczas potopu szwedzkiego. Fasada budowli oraz jej wnętrza wykonano z bogato zdobionych marmurów i wapieni, które były cennym materiałem dla najeźdźców. Ale nie aż tak cennym, ponieważ gdy Szwedzi wycofywali się z Warszawy transport z materiałami z Villi Regia został celowo zatopiony.

Znaleziona niedawno płyta została już przekazana do Muzeum Historii Polski.

