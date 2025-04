Wirus komputerowy zaszyty w ludzkim DNA. To już nie jest fikcja, a zagrożenie, przed którym ostrzegają eksperci

Wirusy komputerowe w DNA

Drugim zagrożeniem jest modyfikacja DNA. Sami przestępcy mogą sobie, lub nieświadomym osobom modyfikować fragmenty DNA i zapisywać w nich wirusy komputerowe, które podczas odczytu sekwencji naszych genów mogą dostać się do laboratoryjnych komputerów. I chociaż brzmi to dość niewiarygodnie, to udało się już brytyjskim naukowcom przeprowadzić eksperyment, w którym udowodnili, że jest to możliwe.