Tyle nieprzespanych nocy wystarczy, aby twoje serce miało się źle

Wystarczą trzy noce

Nowe badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji. To właśnie oni odkryli, że zaledwie trzy noce słabego snu - spania czterech godzin na dobę - wywołuje zmiany we krwi. Niesie to ze sobą wyższe ryzyko choroby serca.