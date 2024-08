Te kontynenty dzieli 6 tys. km. Kiedyś dinozaury tam spacerowały

Naukowcy odkryli pradawne ścieżki wędrówek dinozaurów. Jak się okazało, 120 milionów lat temu spacerowały sobie pomiędzy Afryką a Ameryką Południową.

Wędrówki dinozaurów przez ocean? Nie, to nie tak

Grupa paleontologów z Southern Methodist University w USA natrafiła na 260 odcisków stóp z okresu wczesnej kredy w Brazylii i Kamerunie, które teraz dzieli odległość 6000 kilometrów i Ocean Atlantycki. 120 milionów lat temu, Afryka i Ameryka Południowa były jednak ze sobą złączone (był to superkontynent Gondwana) i praktycznie po sąsiedzku.

Odkrycie tych śladów (należących do teropodów, jak i zauropodów) daje ogromny wgląd w historię — zarówno dinozaurów, jak i Ziemi. Naukowcy uważają, że rozdzielenie się tych dwóch kontynentów (proces ten zaczął się 140 mln lat temu i trwał kilka milionów dekad) stworzył wyrwę w ciągłości genetycznej i wymusił ewolucyjne zmiany. Co więcej, na podstawie śladów dinozaurów naukowcy (w 2021 r. w innym badaniu) wyliczyli, że poruszały się, ze średnią prędkością 28 kilometrów na godzinę.

Podobne wnioski można wyciągnąć na temat uwarunkowań geologicznych - bardzo podobne półrowy (półgrabeny) znajdowały się tak w Brazylii, jak i w Kamerunie, a 120 mln lat temu obfite opady pomagały w utrzymaniu bujnej wegetacji, przez co obydwa (teraz oddzielone) kontynenty sprzyjały podróży dinozaurów. W tej przestrzeni zasiedliły się roślinożerne dinozaury, a ich szlakiem poszły te mięsożerne. Teraz to trochę nie do pomyślenia, gdy przestrzeń tę wypełnia Ocean Atlantycki.

Burzliwa historia kontynentów

Zanim jednak Atlantyk znalazł się w swoim obecnym miejscu, przez miliony lat powierzchnia Ziemi była poddawana zmianom tektonicznym, dzięki którym wytwarzały się rowy i baseny, do których później dopływały rzeki, formując jeziora. Wraz z pogłębianiem tych zmian, stworzyły się wyrwy w skorupie Ziemi, a gdy płyty tektoniczne poniżej Ameryki Południowej i Afryki rozsunęły się, magma w płaszczu Ziemi wytworzyła płaszcz oceaniczny, który wypełnił wodą z południowego Atlantyku przestrzeń między kontynentami.

Czerwone kropki na tej grafice oznaczają szlak, którym uczęszczały dinozaury, gdy Afryka i Ameryka południowa były ze sobą połączone. (źródło: Southern Methodist University)

Powyższe badania pokazują, jak praca paleontologów polega na układaniu fragmentów historii niczym puzzli, aby wyciągnąć wnioski na temat przeszłości naszej planety.

