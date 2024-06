Naukowcy odmłodzili myszy. Zadziała też na ludziach?

Starość nie radość, młodość nie wieczność? Naukowcy z USA udowodnili właśnie, że przynajmniej druga część tego powiedzenia w przypadku myszy niekoniecznie musi być prawdą.

Zespół badaczy odkrył metodę, która może zmniejszyć stany zapalne oraz poprawić działanie mózgu i mięśni u tych gryzoni. Zdaniem amerykanów to dowód na możliwość odmłodzenia zwierząt. Wskazywać ma na to przywrócenie enzymu telomerazy, charakterystycznego dla młodych zwierząt.

Jest też szansa dla ludzi

Za tą wielką zmianę odpowiada niewielka cząsteczka oznaczana skrótowo jako TAC. Jej zastosowanie ma wpływ na przywrócenie telomerazy. Enzym ten ma za zadanie odbudowywać skracające się z wiekiem końcówki chromosomów, które przechowują materiał genetyczny. Ale to nie koniec sukcesów. Cząsteczka TAC doprowadziła także pośrednio do uruchomienia genów ważnych dla powstania neuronów, które są związane z utrzymaniem młodości komórek i modulowaniem zapaleń – donosi portal naukawpolsce.pl

Zastosowanie tej terapii spowodowało właśnie redukcję stanów zapalnych, spowolnienie starzenia się komórek, poprawę pamięci oraz lepszą koordynację i sprawność ruchową u myszy. Co więcej, cząsteczkę podano także hodowanym w laboratoriach komórkom ludzkim Efekty były podobne – zmniejszanie uszkodzeń DNA oraz większa zdolność komórek do podziałów. Naukowcy chcę podjąć dalsze badania, które mają ocenić bezpieczeństwo i długoterminowe działanie TAC przy leczeniu. Nie ulega jednak wątpliwości, że może to być odkrycie, które sprawi, że starość nie będzie aż taka zła.

