Sekretne obozy Rzymian. Znaleźli je dzięki Google Maps

Okazuje się, że Google Maps sprawdza się nie tylko w ustalaniu najszybszej trasy z jednego miejsca do drugiego. Aplikację można wykorzystać również do... szukania starożytnych obozów wojskowych Rzymian.

O położeniu wielu obozowisk wojennych Starożytnego Rzymu wiemy ze starannie prowadzonych zapisków. Większość bitew i wypraw zostało dokładnie opisanych, więc znalezienie wspomnianych miejsc nie było żadnym problemem. Jak się jednak okazuje, Rzymianie prowadzili sekretne operacje militarne, po których pozostały tylko szczątki obozów. Kilka z nich znaleziono dzięki Google Maps.

Google Maps pomaga w odnalezieniu obozu Rzymian

Starożytni Rzymianie doskonale znani są ze swojej taktyki oraz organizacji. To właśnie dzięki nim udało im się podbić ogromne części Europy, Afryki i Azji. Jednym z kluczowych działań podczas wypraw zbrojnych było budowanie charakterystycznych obozów w kształcie prostokąta. Ślady po niektórych z nich zachowały się aż do dziś.

Naukowcy z programu Endangered Archeology in the Middle East and North Africa (EAMENA) zajmują się obserwacją i analizą zdjęć satelitarnych, których jednym ze źródeł jest Google Maps. To właśnie dzięki fotografiom dostarczonym przez aplikację Google udało się zlokalizować aż trzy obozy Starożytnych Rzymian w Jordanii.

Co ciekawe, w zapiskach historycznych nie znaleziono żadnych wzmianek o działaniach militarnych na terenach odpowiadającym lokalizacji odkrytych obozów. Co prawda, na jakąkolwiek działalność ludzką w tamtych miejscach wskazują jedynie linie wyznaczające granice obozu, próżno szukać tam wałów i palisady. Jednak charakterystyczny, prostokątny kształt nie pozostawia żadnych złudzeń, że to właśnie Starożytni Rzymianie za nie odpowiadają.

Znalezione obozy są ustawione niemal w linii prostej i znajdują się niedaleko oazy Bayir. Wygląda to tak, jakby wojska przemieszczały się w głąb pustyni. Odległości pomiędzy poszczególnymi obozami wynoszą od 37 do 44 kilometrów.

Odnalezione obozy pochodzą z około II wieku naszej ery. Wtedy tymi ziemiami rządzili Nabatejczycy, starożytny lud pochodzenia semickiego.

Zobacz: Odzyskano materiał genetyczny sprzed 20 tys. lat. Był na wisiorku

Zobacz: Sensacja na Podlasiu. Historyczny skarb dosłownie tkwił w polu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: F. Bqa’in/Fradley et al, Antiquity

Źródło tekstu: Live Science