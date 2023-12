Zastanawiasz się, kiedy umrzesz? Komputer ci to powie

Wszystko wskazuje na to, że sztuczna inteligencja wykorzystywana w Danii jest w stanie z wysoką dokładnością przewidzieć ryzyko śmierci chorego. Jest skuteczniejsza od algorytmów firm ubezpieczeniowych.

Sztuczna inteligencja wyszkolona na danych osobowych obejmujących dużą część populacji Danii może dokładniej przewidzieć ryzyko śmierci niż jakikolwiek istniejący model, nawet ten stosowany w branży ubezpieczeniowej. Naukowcy stojący za tą technologią twierdzą, że może ona mieć również pozytywny wpływ na wczesne przewidywanie problemów społecznych i zdrowotnych, ale należy ją trzymać z dala od wielkiego biznesu.

Sztuczna inteligencja na ratunek chorym

Sune Lehmann Jørgensen z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego wraz ze współpracownikami wykorzystali bogaty zbiór danych z Danii obejmujący edukację, wizyty u lekarzy i szpitali, wszelkie wynikające z nich diagnozy, dochody i zawód 6 milionów ludzi z lat 2008–2020.

Była to baza do wytrenowania sztucznej inteligencji Life2vec, która jest teraz w stanie prześledzić wydarzenia życiowe pacjenta i określić jego dalsze losy zdrowotne. W ramach testów badacze przedstawili sztucznej inteligencji dane grupy osób w wieku 35-65 lat z lat 2016-2020. Część z tych osób zmarła w tamtym czasie, a część żyje dalej. Następnie poproszono model o oszacowanie, które osoby zmarły, a które przeżyły. Test pokazał skuteczność o 11% wyższą niż w przypadku innych algorytmów, w tym tych stosowanych przez firmy ubezpieczeniowe.

Jørgensen uważa, że model pochłonął wystarczającą ilość danych, aby prawdopodobnie rzucić światło na szeroki zakres zagadnień zdrowotnych i społecznych. Oznacza to, że można go wykorzystać do przewidywania problemów zdrowotnych i wczesnego ich wykrywania. Podkreśla jednak, że może ona zostać wykorzystana także przez firmy w szkodliwy sposób.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: NewScientist, oprac. własne