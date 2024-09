Spędzasz cały dzień w słuchawkach? Jest coś, co musisz wiedzieć

Cały dzień w słuchawkach to już codzienność wielu z nas. Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że długotrwałe narażenie na dźwięk na poziomie 80 decybeli lub wyższym może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Tymczasem słuchawki douszne bez problemu przekroczą 100 decybeli. Czy to oznacza, że niszczymy sobie uszy?

Amerykańskie badania wskazują, że już jeden na pięciu nastolatków doświadcza pewnego stopnia utraty słuchu i odsetek ten szybko rośnie. Nie ma niestety badań wskazujących jednoznacznie, ile młodych osób spędza codziennie kilka godzin w słuchawkach dousznych, ale wystarczy się rozejrzeć, by stwierdzić, że mnóstwo. I tu można już wysunąć wniosek, że słuchawki psują słuch.

To nie takie proste. Sprawę wyjaśnił Rick Neitzel, profesor nauk o zdrowiu środowiskowym na Uniwersytecie Michigan School of Public Health i czołowy badać w wieloletnim Apple Hearing Study. Warto wiedzieć, że Apple zwrócił się do tego uniwersytetu o pomoc, by zbadać ekspozycję nie tylko na dźwięk z szalenie popularnych AirPodsów, ale też na dźwięki otoczenia. Badanie to ruszyło w 2019 roku. Zbierane są dane o zwyczajach uczestników, czyli jak głośno rozkręcają słuchawki, a także o otoczeniu z użyciem mikrofonów w Apple Watchach. Bierze w nich udział 180 tysięcy osób.

Słuchawki mogą szkodzić, a mogą ratować

Badanie jeszcze długo będzie prowadzone, ale naukowcy już dzielą się pierwszymi wynikami. Słuchawki nie wypadły źle. Tylko 18 proc. osób używa słuchawek na zbyt wysokim poziomie głośności. Przeciętny uczestnik Apple Hearing Study otrzymuje z otoczenia o 5 decybeli więcej niż ze swoich słuchawek. Nawet 25 proc. uczestników dostaje hałas powyżej poziomu zalecanego przez specjalistów z otoczenia (średnia dobowa powyżej 70 decybeli).

Jakie wnioski można teraz wysunąć? Po pierwsze, nadal kilkanaście procent osób używa słuchawek za głośno. Po drugie, wiele osób jest narażonych na uszkodzenie słuchu nie z powodu swoich słuchawek, ale połączenia ich z hałaśliwym otoczeniem – pracą w głośnym miejscu, mieszkaniem przy ruchliwej ulicy czy spędzaniem wieczorów w klubach. Nawet suszenie włosów suszarką (ok. 100 decybeli) dokłada kolejną cegiełkę. Używane prawidłowo słuchawki mogą pomóc, bo część hałasu wytłumią.

Jak chronić słuch?

Neitzel zaznaczył, że musimy zwracać większą uwagę na ekspozycję na dźwięk ze słuchawek oraz z otoczenia. Podczas noszenia słuchawek należy zadbać o odpowiednie uszczelnienie i zawsze warto korzystać z aktywnej redukcji szumów. Dzięki temu można słuchać muzyki i podcastów ciszej, bo otoczenie nie będzie przeszkadzać. Ponadto, zdaniem specjalisty, trzeba robić przerwy. No i nie powinno się przekraczać granicy 70 decybeli, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.

Warto wiedzieć, że aplikacje do obsługi słuchawek często mają funkcje, które pomogą kontrolować narażenie na hałas, a wiele smartfonów potrafi ograniczyć głośność. Z otoczeniem jest już niestety trudniej, a hałaśliwych miejsc nie zawsze da się unikać. Warto korzystać z ANC w słuchawkach… a może już kupić stopery?

