Ta łyżka sprawia, że potrawy stają się słone. Bez użycia soli

Japończycy kolejny raz zaskoczyli rynek. Łyżka solna firmy Kirin z powodzeniem zastępuje solniczkę, oszukując mózg, że jemy dosoloną potrawę.

Ta łyżka sprawia, że potrawy stają się słone

A właściwie nie tyle stają się faktycznie słone, ile za takie je odbieramy. Łyżka dostarcza słabe prądy elektryczne poprzez czubek urządzenia, stymulując w ten sposób jony sodu na języku. Powoduje to wrażenie słonego smaku bez faktycznego dostarczania jonów sodu z soli kuchennej.

Łyżka solna jest produkowana i sprzedawana przez firmę Kirin. Urządzenie może pracować w 4 trybach intensywności, aby zapewnić użytkownikom pożądany smak soli i jest zasilana baterią CR2. Producent nie dystrybuuje jeszcze sprzętu poza Japonię, cena nie jest niska, wynosi w przeliczeniu około 500 zł.

Twórca technologii zdobył Ig Nobla

Łyżka została opracowana we współpracy z profesorem Homei Miyashitą z Uniwersytetu Meiji. Profesor Miyashita wcześniej pracował nad prototypem elektrycznych pałeczek, które wykorzystują podobne prądy, i zdobył nagrodę Ig Nobla w dziedzinie żywienia w zeszłym roku. To dla przypomnienia humorystyczny odpowiednik Nagrody Nobla za prace naukowe, które najpierw śmieszą, a potem dają do myślenia.

Celem projektu jest pomoc osobom redukującym ilość spożywanej soli bez konieczności jedzenia potraw „bez smaku”. Japończycy spożywają średnio 10 gramów soli kuchennej dziennie — dwukrotnie więcej niż wynika to z zaleceń WHO.

Zobacz: Polacy nagminnie robią to w łóżku. Dokładnie 8 na 10 z nas

Zobacz: Polacy kupowali konie ze Skandynawii. To, co się potem działo przeraża

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kirin

Źródło tekstu: SkyNews, Kirin, oprac. wł