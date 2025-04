Nie, nowy materiał MIT nie da nam elastycznego procesora. A oto dlaczego to niemożliwe

Zacznijmy od tego, że MIT nie stoi za tym zamieszaniem . W ich publikacji jest co prawda wzmianka o pracach nad elastycznymi przewodnikami wykorzystującymi nową technologię. Nie pada jednak żadna deklaracja dotycząca ich zastosowania w elektronice, ani nawet o elastycznych półprzewodnikach i wykorzystania ich do budowy procesorów.

Niezwykły materiał MIT

Zanim przejdziemy do tego, czemu dane rozwiązanie nie ma prawa działać w przypadku procesorów, to musimy wyjaśnić, czym ono jest. Otóż tak naprawdę nie opiera się on na składzie chemicznym, czy budowie fazowej danego materiału, a na jego kształcie. Naukowcy odkryli, że nawet jeśli zastosuje się materiały sztywne i twarde, ale powstanie z nich odpowiednia struktura przypominająca spiralną cewkę, to zyskają one pewien zakres elastyczności, bez obniżania ich wytrzymałości. Mowa tu na przykład o elastycznym szkle, lub ceramice, które wciąż pozostaną twarde, jednak będą mogły w niewielkim stopniu się ugiąć pod naciskiem, nie pękając przy tym. Oczywiście w przypadku materiałów już elastycznych taka budowa może znacznie zwiększyć ich parametry.