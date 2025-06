W tym silniku nie ma nawet jednej metalowej części, a zjada on konkurencję na śniadanie

Silnik z węgla

Czy to oznacza, że wkrótce takie jednostki trafią do użytku? Oczywiście, że nie! I nie dlatego, że mamy domniemany spisek koncernów naukowych lub firm produkujących auta elektryczne. Nawet masoni i cykliści nie stoją temu projektowi na drodze, a wróg ostateczny: fizyka. Otóż produkcja nanorurek węglowych jest bardzo trudnym, mozolnym i drogim procesem. Minie jeszcze sporo czasu, nim go udoskonalimy na tyle, aby rozwiązać te trudności. Jak na razie lepiej kupić porządną hulajnogę elektryczną z klasycznym silnikiem w promocji, niż czekać na cud.