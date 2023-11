Zasada 5 sekund naprawdę istnieje. Może być zbawienna

Naukowcy z japońskiego Uniwersytetu Tsukuba udowodnili, że największa szansa zarażenia się wirusem jest, w ciągu pierwszych pięciu sekund, gdy mijamy zarażoną osobę.

Ciężko uwierzyć, że pandemia COVID-19 rozpoczęła się już prawie cztery lata temu. Początkowo nie było nawet pewności, w jaki sposób wirus się rozprzestrzenia. Powstawało wiele badań i teorii sprawdzających rozprzestrzenianie się patogenu w różnych sytuacjach. Dziś wiemy o tych mechanizmach o wiele więcej, jednak nadal pozostaje wiele wątpliwości.

Największe ryzyko zarażenia się wirusem

Dziś już wiemy, że kluczową rolę w rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 pełni aerozol, podobnie jak w przypadku wielu innych wirusów. Jednak nadal ciężko było ocenić, w jakich sytuacjach ryzyko zarażenia się jest największe. Naukowcy pod kierownictwem Takeshiego Asai postanowili odpowiedzieć na to pytanie wykorzystując technikę śledzenia cząsteczek PTV (Particle Tracking Velocimetry).

Do pomiarów wykorzystano laserowy naświetlacz i kamerę zdolną do pomiaru szybkiego ruchu mikrocząsteczek. Samo badanie nie jest idealne, gdyż poza laboratorium może pojawić się wiele zmiennych, jak na przykład sposób oddychania osoby chorej, kształt ust, czy czynniki zewnętrzne, jak wiatr. Niemniej badanie dostarczyło kilku bardzo przydatnych wniosków dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa.

Naukowcy śledzili, jak zmienia się ekspozycja człowieka na aerozole, gdy mija drugą osobą. Pod uwagę wzięto różne scenariusze, w których uwzględniono chodzenie, bieganie, wentylację lub jej brak. Naukowcy odkryli, że niezależnie od wentylacji w zaledwie 5 sekund po spotkaniu zarażonego twarzą w twarz ekspozycja na cząsteczki aerozolu jest maksymalna i następnie bardzo szybko maleje.

Co ważne, "zasada 5 sekund" udowodniona przez japońskich naukowców obowiązuje podczas każdej z badanych aktywności. Niezależnie, czy mijamy kogoś w pomieszczeniu, czy obok niego przebiegamy. Naukowcy odkryli również, że podczas kaszlu bez maski aerozol szybko opada na powierzchnię w odległości około 2 metrów, gdy nie ma wiatru ani wentylacji. Jeśli jednak wieje umiarkowany wiatr, może rozprzestrzenić się na obszar 6 metrów lub więcej, chociaż są to rzadkie sytuacje. We wszystkich scenariuszach aerozole były najbardziej skoncentrowane w obszarze 1 metra wokół źródła.

Zobacz: Astronauci powinni się bać o erekcję. Zdradzili dlaczego

Zobacz: Obnażyli tajemnicę Ziemi. To zdjęcie zapamiętasz na długo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nature Peak risk of SARS-CoV-2 infection within 5 s of face-to-face encounters: an observational/retrospective study Takeshi Asai

Źródło tekstu: Nature