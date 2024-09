Przez globalne ocieplenie samoloty będą musiały latać wolniej?

Naukowcy z Cambridge apelują o zmiany w lotnictwie. Chcą, by samoloty latały wolniej, a przez to też dłużej. Powód? Troska o Ziemię i walka ze zmianami klimatu.

Prawie godzina więcej – tyle mógłby zająć lot transatlantycki jeśli postulaty naukowców weszły by w życie. Badacze z Cambridge mają jednak solidne podstawy do takich wniosków. Jak wykazali w swoim raporcie cytowanym przez Daily Mail, “wciśnięcie hamulca” zmniejszającego prędkość samolotów o 15 procent zmniejszy też spalanie paliwa, a w konsekwencji, ograniczy emisję zanieczyszczeń, które są emitowane przez człowieka powodując przy tym obecne globalne ocieplenie.

Kosztem naszej wygody

Ta obserwacja wydaje się być trochę oczywista. W końcu nie raz obserwowałem jak w moim samochodzie jest mniejsze spalanie przy odpowiedniej prędkości. Najwidoczniej samoloty latały szybciej niż ich paliwowy sweet spot, czyli najbardziej optymalny pod kątem spalania zakres prędkości. Według obliczeń badaczy mniejsza prędkość w tym przypadku przełożyłaby się na mniejsze spalanie paliwa na poziomie od 5 do 7 procent.

To jednak nie koniec postulatów badaczy. Po wprowadzeniu dwóch kolejnych działań w sumie zużycie paliwa mogłoby się zmniejszyć nawet o 22%, bazując wyłącznie na działaniach konwencjonalnych. Ale z pewnością odbije się to na naszej wygodzie. Naszej, czyli zarówno pasażerów, jak i firm lotniczych. O jakich narzędziach mowa?

Poza ograniczeniem prędkości zdaniem badaczy pomóc może także szybsza wymiana floty. Zmniejszenie wieku emerytalnego dla samolotów do 15 lat powinno przełożyć się na spadek zużycia paliwa na poziomie od 11 do 14%. Badacze wskazują także, że maszyny pracujące w powietrzu powinny też latać bliżej wartości, do której zostały stworzone. To zaś ma przełożyć się na spadki na poziomie od 4 do 7 procent – wskazuje Daily Mail.

