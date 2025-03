Popularne zioło zapobiega chorobie Alzheimera. Nowe odkrycie naukowców

Na horyzoncie pojawiło się nowe podejście do leczenia choroby Alzheimera, zainspirowane związkiem chemicznym, występującym w popularnych ziołach. Chodzi o kwas karnozowy, którego znajdziemy w rozmarynie i szałwii. Znany jest on ze swoich właściwości przeciwutleniających oraz przeciwzapalnych. Ma on jednak jedną wielką wadę - w czystej postaci jednak jest niestabilny.