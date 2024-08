Potężny wybuch w Rosji. Ogłoszono kod czerwony

Na rosyjskiej Kamczatce znów niespokojnie. Ostatnie trzęsienia ziemi mogły wywołać wybuch jednego z najbardziej aktywnych ostatnio wulkanów. Niestety, w drodze mogą być kolejne, jeszcze mocniejsze uderzenia.

Jak donosi ABC News, Shiveluch, jeden z najbardziej aktywnych wulkanów w Rosji wybuchł, wyrzucając w niebo pióropusze popiołu na odległość 5 kilometrów nad daleką wschodnią Kamczatką. Zdarzenie było na tyle poważne, że przez pewien czas w okolicznej przestrzeni powietrznej obowiązywał czerwony alert dla samolotów. Ale to może być dopiero początek serii wybuchów.

Preludium?

ABC News powołując się na wulkanologów z Rosyjskiej Akademii Nauk, wskazuje, że wulkan Shiveluch zaczął wypluwać z siebie lawę i kłęby dymu krótko po tym, jak potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,0 uderzyło we wschodnie wybrzeże Kamczatki na początku niedzieli. Jednak w drodze może być jeszcze silniejsze uderzenie. Co więcej, Shiveluch to nie jedyny rosyjski wulkan, który wybuchł. Popiół na wysokość 2,5 kilometra wyrzucił z siebie także wulkan Ebeko na Wyspach Kurylskich. Zdaniem rosyjskich badaczy, kolejne trzęsienie może nadejść w ciągu 24 godzin, a jego magnituda może wynieść do 9,0.

Jak wskazuje agencja informacyjna Tass, żadne loty komercyjne nie zostały zakłócone. Nie odnotowano także zniszczeń w infrastrukturze lotniczej. Nie było także doniesień o obrażeniach wśród ludności wywołanych niedzielnym trzęsieniem ziemi. Jego epicentrum miało znajdować się 108 kilometrów od najbliższego miasta.

Według rosyjskich służb ratowniczych, nie było natychmiastowych doniesień o obrażeniach w wyniku niedzielnego trzęsienia ziemi, które uderzyło na głębokości 6 kilometrów (3,7 mil) pod dnem morskim, z epicentrum 108 kilometrów (67 mil) na południowy wschód od najbliższego miasta.

