Roboty mogą uczyć się bez ludzi. Nowe badania lekko szokują

Nasza metoda pozwala nam sprawdzić, czy robot zwraca uwagę na właściwe rzeczy - tak, jak człowiek - bez potrzeby nadzoru ze strony człowieka w czasie rzeczywistym. Co ekscytujące, model pozostaje dokładnym nawet w hałaśliwym, nieprzewidywalnym otoczeniu, co czyni go obiecującym narzędziem do zastosowań w świecie rzeczywistym, takim jak edukacja, opieka zdrowotna i obsługa klienta.

- przekonuje dr Di Fu, współprowadzący badanie wykładowca neurolingwistyki na Uniwersytecie w Surrey.