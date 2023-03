Rekin goblin: przerażająca bestia z głębin czy zabawka?

Na plaży znaleziono potwornego rekina chochlika. Teraz jednak okazuje się, że mogła być to jedynie plastikowa zabawka.

Rekiny goblin, inaczej zwany chochlikiem lub Mitsukurinem, to ryba głębinowa, o odrażającym wyglądzie. Niewiele wiadomo dotychczas o tych nieuchwytnych stworzeniach, gdyż ich obserwacje są niezwykle rzadkie. Wiadomo jedynie, że żyją w głębinach wodnych na całym świecie. Dotychczas nie zaobserwowano jednak ani jednego przedstawiciela tego gatunku w Morzu Śródziemnym.

Niedawno grupa naukowców poinformowała świat o rekinie-goblinie, którego znaleziono na brzegu greckiej plaży. Grupa badaczy przedstawiła w czasopiśmie Mediterranean Marine Science dowody na istnienie stworzenia w wodach Morza Śródziemnego.

Potworny okaz wyrzucony na plażę

Zgodnie z artykułem naukowym, rekin chochlik został zauważony na plaży przez mężczyznę o imieniu Giannis Papadakis w sierpniu 2020 roku. Po znalezieniu niesamowitego okazu morskiego zwierzęcia, szczęśliwiec umieścił go na skałach i zrobił zdjęcie. Fotografia Mitsukurina trafiła w ręce lokalnych naukowców, którzy w 2022 opublikowali je jako dowód istnienia wraz z charakterystyką innych gatunków w artykule naukowym.

Szybko jednak naukowcy z całego świata zaczęli podważać prawdziwość tego odkrycia. Wskazywano między innymi na nieodpowiedni rozmiar rekina oraz brak otwartych skrzeli. Zastanawiający był też fakt braku badań nad truchłem ryby. Rzetelność artykułów naukowych wymaga mierzalnych i sprawdzalnych danych empirycznych, co stoi w sprzeczności z opisem powstałym jedynie na podstawie zdjęcia wykonanego przez postronną osobę.

Naukowcy podważają autentyczność rekina

W listopadzie grupa badaczy, zajmująca się rekinami, opublikowała artykuł, w którym zakwestionowali autentyczność bestii z Grecji. Stanowisko takie argumentowano brakiem zębów u stworzenia, zbyt zaokrąglonymi płetwami i niewielką liczbą szczelin skrzelowych, co nie jest charakterystyczne dla rekinów.

Po pewnym czasie w mediach społecznościowych zaczęto porównywać zdjęcie znalezionego okazu z plastikową zabawką rekina goblina marki DeAgostini. Rzekomy przedstawiciel gatunku i plastikowy sobowtór okazali się niesamowicie do siebie podobni.

Twórcy pierwotnego artykułu podtrzymali jednak stanowisko co do autentyczności stworzenia morskiego. Zmienili jedynie swoje deklaracje w kwestii wielkości rekina, widocznie go zmniejszając – z około 76 cm do 18 cm. Jak wyjaśnili, znaleziony na plaży rekin mógł być embrionem.

Pod wpływem dalszej krytyki przyznali jednak w tym tygodniu, że nie można potwierdzić autentyczności rekina i wycofali się z podtrzymywanego wcześniej stanowiska.

