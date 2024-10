Upiorny raport: globalne ocieplenie nas zabija. Ofiar coraz więcej

Wskaźniki zagrożenie dla zdrowia osiągnęły rekordowe wartości – wszystko przez ocieplenie klimatu wywołane niestety przez człowieka. Jak wskazuje najnowsza odsłona raportu Lancet Countdown on Health and Climate Change wzrosła między innymi liczba zgonów spowodowanych upałem wśród starszych osób.

Ostatnie miesiące są dla nas wyjątkowo niekorzystne jeśli chodzi o zmiany klimatu na ziemi. Rekordy temperatur oraz gwałtowne zjawiska pogodowe jak powódź w Polsce, huragany w USA czy ostatnio zalane okolice hiszpańskiej Walencji to tylko niektóre zjawiska z całej fali groźnych zdarzeń na której są także susze i pożary. Wspomniany raport jednak alarmuje, że niepokojących sygnałów jest więcej.

Nie jest dobrze

48 proc. obszarów lądowych na całym globie było dotknięte co najmniej jednym miesiącem ekstremalnej suszy – to drugi najwyższy wynik od co najmniej 70 lat. Do tego liczba zgonów spowodowanych upałem wśród osób starszych, które przekroczyły już 65. rok życia w przypadku takich zdarzeń jak chociażby udary, wzrosła o rekordowe 167% w porównaniu do lat 90 ubiegłego wieku

Coraz więcej tak intensywnych zjawisk pogodowych ma także wpływ na rolnictwo i problemy z dostawami pożywienia. Brak bezpieczeństwa żywnościowego wzrósł o 151 milionów osób w 124 krajach ocenianych w 2022 r. Do tego dochodzi także przenoszenie się groźnych chorób zakaźnych takich jak malaria czy denga. Nie bez znaczenia jest też fakt wpływu ciepła na naszą aktywność fizyczną oraz jakość snu.

W 2023 r. wystawienie na ciepło naraziło osoby podejmujące aktywność fizyczną na świeżym powietrzu na stres cieplny (umiarkowany lub większy) przez rekordowy czas wynoszący o 27,7 proc. więcej niż średnia w latach 90. XX w. i doprowadziło do rekordowych 6 proc. więcej straconego czasu snu w 2023 r. wobec średniej z lat 1986–2005

– czytamy w raporcie cytowanym przez portal naukawpolsce.pl

Na ten moment wszystko wskazuje niestety na to, że w Polsce te problemy także będą się nasilać.

Źródło zdjęć: Shutterstock, New Africa

Źródło tekstu: naukawpolsce.pl, PAP