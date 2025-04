Polskie rozwiązanie AI dla medycyny docenione na światowej konferencji

Koniec z "czarną skrzynką" w diagnostyce?

Koncepcja XAI stanowi odpowiedź na problem modeli AI działających jak "czarne skrzynki" – dających gotowe wyniki, ale nie zdradzających procesu, który do nich doprowadził . Brak zrozumienia tego procesu rodzi ryzyko błędów i podważa zaufanie do technologii. Potrzebę transparentności dostrzegają również regulatorzy. Unijny AI Act , który wszedł w życie na początku 2025 roku, klasyfikuje systemy AI stosowane w medycynie jako potencjalnie wysokiego ryzyka i wprost wymaga od nich możliwości wyjaśnienia podejmowanych decyzji.

Polska sztuczna inteligencja wyjaśnia analizę płuc

Zespół badawczy MI².AI z Politechniki Warszawskiej swoje nowatorskie podejście do XAI stosuje już w praktycznym projekcie Xlungs. Dzięki współpracy z Polską Grupą Raka Płuca, naukowcy wykorzystali imponującą bazę 40 tysięcy obrazów tomografii komputerowej płuc do trenowania modelu sztucznej inteligencji. Celem Xlungs jest wspieranie lekarzy w szybszym i skuteczniejszym diagnozowaniu chorób płuc. Co ważne, narzędzie zaprojektowano tak, by współpracowało z powszechnie przyjętymi standardami dokumentacji medycznej, co ułatwia jego integrację z istniejącymi systemami szpitalnymi.