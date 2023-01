Masz paznokcie hybrydowe? Naukowcy: ryzyko raka

Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego twierdzą, że nawet krótkotrwałe naświetlanie skóry lampą UV niesie za sobą poważne ryzyko.

Lampy UV jako utwardzacze rozmaitych spoiw to widok regularny. Prawdopodobnie jednak statystycznie częściej korzystają z nich kobiety, wykonując tzw. paznokcie hybrydowe. To rozwiązanie o tyle lepsze, że w odróżnieniu od klasycznego lakieru zapewnia znacznie lepszą trwałość. Jak jednak przekonują eksperci z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, idzie za tym też zasadnicza wada w postaci szkodliwego wpływu na zdrowie.

W eksperymencie wykorzystano klasyczną, konsumencką lampę UV, jaką każdy może znaleźć w sklepie, a także różne kombinacje komórek mysich i ludzkich. Materiał badawczy, umieszczony w szalce Petriego, naświetlany był w kolejnych cyklach po 20 minut.

Już w pojedynczej sesji zginęło około 30 proc. komórek

Kolejne trzy podejścia wynik ten podwoiły, i to z okładem (65-70 proc.), a prócz tego, co podkreślono w abstrakcie, zaobserwowano liczne uszkodzenia mitochondriów oraz DNA. Co jednak najistotniejsze, zdaniem badaczy niektóre z zaobserwowanych mutacji są charakterystyczne dla osób z nowotworami skóry, przez co naświetlanie paznokci światłem ultrafioletowym zostało ostatecznie określone jako potencjalnie rakotwórcze i niewskazane na dłuższą metę.

Należy jednakowoż zauważyć, że przedstawiony scenariusz jest bardzo skrajny. Mianowicie typowo, robiąc hybrydy, z lampy korzysta się mniej więcej 3-4 minuty, w dodatku dzieląc ten proces na trzy (kwestia kolejnych warstw). Nie wiadomo, w jakim stopniu skrócenie naświetlania wpłynęłoby na wnioski.

Wiadomo natomiast od dawna, że długotrwała ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe to nic dobrego, o czym ostrzega nawet rządowy biuletyn informacyjny. Ciekawostkę stanowić może co najwyżej dynamika zachodzących zmian. Mogłoby się wszak wydawać, że o ile regularne wizyty w solarium istotnie należy przemyśleć, o tyle miniaturowa lampka do paznokci nikomu krzywdy nie zrobi.

Źródło zdjęć: golubovystock / Shutterstock

Źródło tekstu: Materiały prasowe, oprac. własne