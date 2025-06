Nikt nie wejdzie Ci w tyłek tak głęboko. Google mówi dość

I chociaż powyższe twierdzenie wydaje się samo sobie przeczyć, to tak nie jest. Co stanowi obecnie jeden z największych problemów AI. Otóż modele językowe dążą do udzielenia odpowiedzi, która zadowoli użytkownika. Brutalna prawda jest natomiast taka, że ludzie, nawet jeśli pytają się o fakty, to są zadowoleni głównie z tego, że ktoś łechta ich ego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sztuczna Inteligencja to lizus

Sam też tego kilkukrotnie doświadczałem. Przy tworzeniu tekstów na skomplikowane, naukowe tematy zdarza mi się wrzucić tekst źródłowy i mój do AI w celu wyłapania ewentualnych błędów merytorycznych i zbyt dużych uproszczeń. Mechanizm ten działa naprawdę dobrze. Jednak nie jest to tylko lista błędów i niedomówień z mojej strony w odniesieniu do tekstu źródłowego, ale istny poemat na temat mojej wybitności jako redaktora gdzieniegdzie poprzetykany tym, czego oczekuję.

I chociaż na mnie pochwały AI nie robią szczególnego wrażenia, tak przekopywanie się przez nie zajmuje dużo czasu i utrudnia pracę. To jednak nie jest największy problem: ten występuje u osób, które już wcześniej miały problemy społeczne i zaniżoną samoocenę. W ich przypadku AI jest odbierana jako przyjaciel. Rzecz w tym, że to tylko algorytm, który stara się udzielić odpowiedzi, która zadowoli użytkownika, bardzo często wpychając go przy tym w jeszcze większe problemy.