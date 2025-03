Nietypowy szkielet w Warszawie. Właśnie trafił do Muzeum Geologicznego

Ponad metr długości i 3 145 elementów – to tylko dwie liczby, które opisują wspomniany szkielet. Co jednak ważne, obiekt ten będzie można spotkać w warszawskim Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie tylko do połowy kwietnia. Choć obiekt ten każdy z Was może też mieć w domu. Całość została bowiem wykonana jako zestaw klocków LEGO i jest częścią akcji promocyjnej tego wyjątkowego zestawu.